FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +24
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
27.07.2020 16:35
1
Печать

ОСК строит 42 траулера и готовит к сдаче ледокол и круизник

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов представил президенту России Владимиру Путину сдаточную программу по гражданской продукции.

«В этом году мы планируем сдать заказчикам 22 гражданских судна, включая — о чем вам докладывал Алексей Евгеньевич Лихачев — атомный ледокол ЛК-60, который будет формально передан «Росатому», и наш «первенец» — круизное судно PV300, которое на заводе «Красное Сормово» сейчас проходит окончательные испытания», — заявил глава ОСК во время встречи с президентом 27 июля.

По его словам, у верфей корпорации очень много работы благодаря принятым правительством «квотам под киль».

«Мы на наших предприятиях строим 42 рыболовецких траулера различных размерений, включая огромный 160-метровый траулер-процессор, который строим на заводе «Янтарь», крупнейший в нашей производственной программе», — отметил Рахманов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

hal9000
На эьих траулерах консервы делают это дикий ужас..портят рыбу только..невозможно ничего есть..скока раз куплю и выбрасываю потомучто как там приготовлено даже собакам так не готовят..приходится литовскую брать..пусть хоть нормальный хоть ОДИН завод сделают по приготовлению рыбы..которую можно будет есть
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний