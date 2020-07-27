ОСК строит 42 траулера и готовит к сдаче ледокол и круизник

«В этом году мы планируем сдать заказчикам 22 гражданских судна, включая — о чем вам докладывал Алексей Евгеньевич Лихачев — атомный ледокол ЛК-60, который будет формально передан «Росатому», и наш «первенец» — круизное судно PV300, которое на заводе «Красное Сормово» сейчас проходит окончательные испытания», — заявил глава ОСК во время встречи с президентом 27 июля.

По его словам, у верфей корпорации очень много работы благодаря принятым правительством «квотам под киль».

«Мы на наших предприятиях строим 42 рыболовецких траулера различных размерений, включая огромный 160-метровый траулер-процессор, который строим на заводе «Янтарь», крупнейший в нашей производственной программе», — отметил Рахманов.