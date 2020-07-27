На Пулковском «Мерседес» ушел в столб, а легковая легла на крышу. На месте работают медики
Серьезная авария произошла днем 27 июля на юге Петербурга. Одна из машин перевернулась, врачи оказывают помощь участникам ДТП. Копится пробка на въезд в город.
Как сообщают читатели «Фонтанки», на Пулковском шоссе, на спуске с Пулковских высот, у разворота, столкнулись несколько автомобилей. В результате внедорожник Mercedes врезался в фонарный столб, а салатовая легковушка вылетела на газон и перевернулась на крышу.
«Перед ними 4 авто гармошкой, — пишут читатели. — На газоне стоит мальчик. Лет 7. Его обнимает мужчина».
На кадрах с места ДТП видно, что как минимум одному из участников потребовалась медицинская помощь. Подробности произошедшего выясняются.
Из-за ДТП на Пулковском шоссе собирается пробка на въезд в город. По данным «Яндекс.Пробок», затор уже тянется почти на километр.