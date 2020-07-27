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27.07.2020 16:21
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На Пулковском «Мерседес» ушел в столб, а легковая легла на крышу. На месте работают медики

Серьезная авария произошла днем 27 июля на юге Петербурга. Одна из машин перевернулась, врачи оказывают помощь участникам ДТП. Копится пробка на въезд в город.

Как сообщают читатели «Фонтанки», на Пулковском шоссе, на спуске с Пулковских высот, у разворота, столкнулись несколько автомобилей. В результате внедорожник Mercedes врезался в фонарный столб, а салатовая легковушка вылетела на газон и перевернулась на крышу.

«Перед ними 4 авто гармошкой, — пишут читатели. — На газоне стоит мальчик. Лет 7. Его обнимает мужчина».

На кадрах с места ДТП видно, что как минимум одному из участников потребовалась медицинская помощь. Подробности произошедшего выясняются.

Из-за ДТП на Пулковском шоссе собирается пробка на въезд в город. По данным «Яндекс.Пробок», затор уже тянется почти на километр.

Фото: Читатель «Фонтанки» Леонид
Фото: Читатель «Фонтанки» Леонид
Фото: Читатель «Фонтанки» Леонид
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Скриншот видео из группы «АВТО Гатчина»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-8847143_1797729" data-from-id="-8847143" data-post-id="-8847143_1797729" data-post-click-type="post_owner_link">«АВТО Гатчина»</a>
Скриншот видео из группы «АВТО Гатчина»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-8847143_1797729" data-from-id="-8847143" data-post-id="-8847143_1797729" data-post-click-type="post_owner_link">«АВТО Гатчина»</a>
Скриншот видео из группы «АВТО Гатчина»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-8847143_1797729" data-from-id="-8847143" data-post-id="-8847143_1797729" data-post-click-type="post_owner_link">«АВТО Гатчина»</a>
Скриншот видео из группы «АВТО Гатчина»

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