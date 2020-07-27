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27.07.2020 16:16
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14 боевых кораблей до конца года: глава ОСК пообещал Путину рекорд как в СССР

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов представил президенту Путину рекордный план по исполнению гособоронзаказа, которому позавидовали бы даже в Советском Союзе.

«Планы на сдачу в 2020 году — 14 боевых кораблей, что, в общем, для нас по сравнению даже с советским периодом является рекордом. Мы только в советские годы сдавали шесть подводных лодок в год, и это цифры, к которым мы очень плотно будем приближаться в этом, 2020 году. Надеемся, что флоту передадим не менее трех, надеюсь, даже четыре лодки, поскольку, действительно, программа очень насыщенна», — заявил Рахманов 27 июля на встрече с президентом.

Всего, по его словам, на верфях корпорации строится сейчас 50 кораблей.

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Комментарии (18)

Агроном аэродрома
Будет что продать кетайцам на иголки..
Евгений_9
Отличная новость!) И либерда на Фонтанке истерит)
SanNik
На хрена нам эти корабли?
Когда последний раз флот СССР/России участвовал в морских сражениях?
У нас в результате эпидемии часть граждан осталась без работы и средств к существованию - может деньги из бюджета потратить на спасение этих людей? Обустроить новые рабочие места, полезные для общества - и отправить туда безработных.
Варианты:
1. Строительство автодорог
2. Строительство железных дорог
3. Благоустройство улиц города
4. Уход за пенсионерами
5. Разбор разрушенных зданий и возведение на их месте новых зданий и территорий вдоль железных дорог
А корабли то на хрена? Какой от них толк обществу?
У нас Кузя один остановит все войска НАТО - если верить пропоГондонам
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