14 боевых кораблей до конца года: глава ОСК пообещал Путину рекорд как в СССР

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов представил президенту Путину рекордный план по исполнению гособоронзаказа, которому позавидовали бы даже в Советском Союзе.

«Планы на сдачу в 2020 году — 14 боевых кораблей, что, в общем, для нас по сравнению даже с советским периодом является рекордом. Мы только в советские годы сдавали шесть подводных лодок в год, и это цифры, к которым мы очень плотно будем приближаться в этом, 2020 году. Надеемся, что флоту передадим не менее трех, надеюсь, даже четыре лодки, поскольку, действительно, программа очень насыщенна», — заявил Рахманов 27 июля на встрече с президентом.