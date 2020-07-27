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27.07.2020 16:11
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Вакцину НИЦ Гамалеи могут зарегистрировать уже в первой декаде августа

Второй этап клинических исследований вакцины от COVID-19, которую создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, близится к завершению. Её могут зарегистрировать до 10 августа, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«В настоящее время II фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, продолжается и находится на завершающем этапе», — проинформировали 27 июля в пресс-службе Минздрава России. Получит ли вакцина государственную регистрацию, зависит от результатов испытаний, о которых будет объявлено по завершении исследования.

В эфире «России 24» Мурашко обозначил срок регистрации: «Скорее всего, получит регистрационное удостоверение в первой декаде [августа]».

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что вторая фаза испытаний закончится 28 июля. Позднее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что она будет завершена 3 августа 2020 года.

В минувшую пятницу, 24 июля, о разрешении начать клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах рассказал и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», на который правительство также возлагает большие надежды.

Власти страны заявили, что планируют запустить производство препарата в конце лета — начале осени 2020 года. В то же время СМИ со ссылкой на источники сообщили, что массовая вакцинация начнётся не раньше следующего года.

Центр имени Гамалеи разработал жидкую и лиофилизированную формы вакцины. Клинические исследования проходили в клинике Сеченовского университета и в Главном военном госпитале имени академика Бурденко.

«Фонтанка» подробно писала, как Центром Гамалеи готовится одна из российских вакцин от COVID-19 и почему она может оказаться не лучшим решением.

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Комментарии (2)

Piter Pen
Это будет временная регистрация.. и применять ее можно не для всех.
Должен быть еще третий этап тестирования на сотнях человек в разных регионах с разным состоянием здоровья и амбулаторным наблюдением.
это еще 2-3 месяца. По результатам уже можно о чем-то говорить.
Раньше ноября-декабря - это не вакцина, а кандидат проходящий тестирование.
dedmoroz_5e4d8827384c2
могут зарегистрировать))))))))))))))))

"обещать не значит жениться", " обещанного 3 года ждут" и т.п. ни одному слову верить нельзя///заболтают, затрут, запиарят важнейший вопрос

когда вакцина поступит в районные поликлиники? дата, месяц, год///
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