Вакцину НИЦ Гамалеи могут зарегистрировать уже в первой декаде августа

Второй этап клинических исследований вакцины от COVID-19, которую создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, близится к завершению. Её могут зарегистрировать до 10 августа, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.



«В настоящее время II фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, продолжается и находится на завершающем этапе», — проинформировали 27 июля в пресс-службе Минздрава России. Получит ли вакцина государственную регистрацию, зависит от результатов испытаний, о которых будет объявлено по завершении исследования.