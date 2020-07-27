Вакцину НИЦ Гамалеи могут зарегистрировать уже в первой декаде августа
Второй этап клинических исследований вакцины от COVID-19, которую создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, близится к завершению. Её могут зарегистрировать до 10 августа, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«В настоящее время II фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, продолжается и находится на завершающем этапе», — проинформировали 27 июля в пресс-службе Минздрава России. Получит ли вакцина государственную регистрацию, зависит от результатов испытаний, о которых будет объявлено по завершении исследования.
В эфире «России 24» Мурашко обозначил срок регистрации: «Скорее всего, получит регистрационное удостоверение в первой декаде [августа]».
Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что вторая фаза испытаний закончится 28 июля. Позднее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что она будет завершена 3 августа 2020 года.
В минувшую пятницу, 24 июля, о разрешении начать клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах рассказал и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», на который правительство также возлагает большие надежды.
Власти страны заявили, что планируют запустить производство препарата в конце лета — начале осени 2020 года. В то же время СМИ со ссылкой на источники сообщили, что массовая вакцинация начнётся не раньше следующего года.
Центр имени Гамалеи разработал жидкую и лиофилизированную формы вакцины. Клинические исследования проходили в клинике Сеченовского университета и в Главном военном госпитале имени академика Бурденко.
«Фонтанка» подробно писала, как Центром Гамалеи готовится одна из российских вакцин от COVID-19 и почему она может оказаться не лучшим решением.