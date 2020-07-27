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27.07.2020 16:01
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В Польше ждут вторую волну коронавируса после вспышки в шахтах Силезии

Шахты на юге Польши в мае уже были эпицентром заболеваемости COVID-19. С выходных количество нововыявленных случаев на них снова возросло, сообщает 27 июля «Рейтерс».

По словам официального представителя Министерства здравоохранения страны Войцека Андрусевича, в субботу число новых случаев выросло до 584, что является вторым по величине ежедневным показателем после начала пандемии. В воскресенье число заболевших составило 780.

«У нас большие вспышки в Силезии, в основном на трех угольных шахтах. На этой неделе мы проверим 2000 шахтеров, надеемся, что число новых инфекций на следующей неделе должно снизиться до 300 ежедневно», — сказал официальный представитель Министерства здравоохранения Войцех Андрусевич.

Силезский горнодобывающий регион на юге Польши в мае стал эпицентром коронавируса страны. В течение нескольких недель количество новых случаев составляло более половины всех ежедневных случаев в Польше, что вынудило правительство в июне временно закрыть 12 шахт. В июле шахты были вновь открыты, но в последние несколько дней Польша сообщила о новом скачке и новых случаях в Силезии.

В Польше относительно успешно пережили пандемию COVID-19: на сегодняшний день при населении в 38 миллионов человек погибло менее 1700 человек. Премьер-министр Матеуш Моравецкий даже заявлял, что COVID-19 стал такой же болезнью, «как и любая другая».

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Комментарии (1)

Fantanka.ru
ну у Польши всё ещё впереди, пусть не расстраиваются сильно
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