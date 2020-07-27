В Польше ждут вторую волну коронавируса после вспышки в шахтах Силезии

Шахты на юге Польши в мае уже были эпицентром заболеваемости COVID-19. С выходных количество нововыявленных случаев на них снова возросло, сообщает 27 июля «Рейтерс».



По словам официального представителя Министерства здравоохранения страны Войцека Андрусевича, в субботу число новых случаев выросло до 584, что является вторым по величине ежедневным показателем после начала пандемии. В воскресенье число заболевших составило 780.



«У нас большие вспышки в Силезии, в основном на трех угольных шахтах. На этой неделе мы проверим 2000 шахтеров, надеемся, что число новых инфекций на следующей неделе должно снизиться до 300 ежедневно», — сказал официальный представитель Министерства здравоохранения Войцех Андрусевич.

