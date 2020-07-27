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27.07.2020 15:45
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Ловрен: «Зенит» — самая сильная команда России, я счастлив

Новичок футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен объяснил, почему он выбрал Петербург для продолжения своей карьеры. В интервью клубному сайту 31-летний защитник подчеркнул, что в этом решении большую роль сыграли последние успехи петербуржцев.

«Я счастлив и горд за то, что перешел в «Зенит». Я знал, что «Зенит» — самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне — еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры. Я знал, что «Зенит» уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно — Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало — теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше», — заявил Ловрен.

Ранее сообщалось, что Деян Ловрен подписал с «Зенитом» трехлетний контракт. По неофициальным данным, его зарплата в петербургском клубе составит 2,5 млн евро. В составе «Ливерпуля», за который он играл до этого, Ловрен выиграл Лигу чемпионов (2019) и стал чемпионом Англии (2020). Кроме того, в составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира — 2018, который проходил в России.

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Комментарии (1)

SanNik
К Ловрену нет вопросов - человек ищет где лучше - посмотрим на его игру в составе Зенита. Может станет вторым Витцелем, а может очередным Маркизио - будем судить по результатам работы.
Вопрос к менеджменту Зенита - у вас с головой проблемы? Понятно, чем больше потратишь, тем больше в свой карман комиссионных получишь - поэтому нужно подороже.
Но играть то тоже кто то должен на поле.
Неуж то вы думаете, что у человека только что ставшем чемпионом Англии по футболу в составе великого Ливерпуля будет мотивация стать чемпионом России в составе Зенита? Это примерно тоже самое, что после победы на Олимпиаде приехать на соревнования во дворе - это просто развлечение, а не работа, с соответсвующим отношением. Особенно учитывая славянский характер игрока - мы не привыкли вкалывать на репутацию - только за деньги - и то из под палки.
Денисов, Быстров - яркие примеры - получили деньги - мотивация пропала - зажрались и охамели.
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