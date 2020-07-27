Ловрен: «Зенит» — самая сильная команда России, я счастлив

Новичок футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен объяснил, почему он выбрал Петербург для продолжения своей карьеры. В интервью клубному сайту 31-летний защитник подчеркнул, что в этом решении большую роль сыграли последние успехи петербуржцев.

«Я счастлив и горд за то, что перешел в «Зенит». Я знал, что «Зенит» — самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне — еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры. Я знал, что «Зенит» уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно — Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало — теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше», — заявил Ловрен.