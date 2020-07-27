Перебежчик и водосточная труба. Северная Корея заявила, что «заразилась» коронавирусом от соседа
Коронавирус мог проникнуть на территорию КНДР, которая до недавнего времени, по официальной информации, была свободна от инфекции. Южная Корея пытается успокоить соседа: если вирус и есть, то прибыл он не из Сеула.
Как пишет BBC со ссылкой на местные СМИ 27 июля, опасения об эпидситуации власти КНДР проявили после того, как в страну вернулся перебежчик. Молодой мужчина бежал в Южную Корею, но на прошлой неделе решил вернуться на родину.
Предполагается, что он пробрался в водосточную трубу на ближайшем к границе южнокорейском острове, протиснулся под заграждением из колючей проволоки в конце водостока, выбрался в море и отправился в заплыв до Северной Кореи. Власти полагают, что в качестве сувенира мужчина привёз коронавирус. Определённого результата его тесты не дают.
Сеул опровергает подозрения. В стране заверяют, что достаточно эффективно сдерживают распространение коронавируса благодаря в том числе системе отслеживания контактов заражённых. Беглеца в этой базе нет, как ковид-позитивный он не регистрировался. Для верности медики проверили двух ближайших человек из его окружения, вирус не подтвердился ни у одного.
Эксперты полагают, что Пхеньян может использовать «заражение», чтобы потребовать помощь у Сеула: медикаментами или продовольствием. В КНДР утверждают, что до перебежчика ни одного заболевшего не было. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объяснял это сознательной слаженностью народа и руководства партии.