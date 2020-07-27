Классика BMW и «Шевроле Нива» встретились на перекрестке Репищевой и Вербной

Внедорожник и легковая не поделили перекресток в Приморском районе Петербурга днем 27 июля. Очевидцы сообщают о пострадавшем.



Авария произошла на перекрестке Репищевой и Вербной улиц, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Лиза. Столкнулись автомобили BMW E32 и Chevrolet Niva. От удара старого «немца» закинуло не газон.

«Мужчина лет 60, сидевший в «Ниве», получил ЧМ травму», — пишет Лиза. На место прибыли машина реанимации и ДПС, добавляют очевидцы в комментариях.

В отдел пропаганды УГИБДД информации об аварии пока не поступало.