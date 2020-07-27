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27.07.2020 15:07
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«Зенит» объявил о покупке чемпиона Англии Деяна Ловрена

Футбольный клуб «Зенит» и «Ливерпуль» договорились о переходе защитника Деяна Ловрена. Как сообщает пресс-служба петербургской команды в понедельник, 27 июля, соглашение с 31-летним игроком рассчитано на три года.

Ранее сообщалось, что самому Ловрену «Зенит» предложил зарплату 2,5 млн евро.

В этом сезоне Ловрен стал чемпионом Англии в составе «Ливерпуля». Он провел за клуб 15 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 16 млн евро.

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