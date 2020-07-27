«Зенит» объявил о покупке чемпиона Англии Деяна Ловрена

Футбольный клуб «Зенит» и «Ливерпуль» договорились о переходе защитника Деяна Ловрена. Как сообщает пресс-служба петербургской команды в понедельник, 27 июля, соглашение с 31-летним игроком рассчитано на три года.
Официально: Деян Ловрен — игрок «Зенита»! 💙— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 27, 2020
Соглашение с игроком рассчитано на три года.
Добро пожаловать, Деян!https://t.co/j3p030Cibc pic.twitter.com/0CDk7kFJii
Ранее сообщалось, что самому Ловрену «Зенит» предложил зарплату 2,5 млн евро.
В этом сезоне Ловрен стал чемпионом Англии в составе «Ливерпуля». Он провел за клуб 15 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 16 млн евро.