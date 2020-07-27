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27.07.2020 15:14
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Магазинам могут позволить продавать продукты в тару покупателей. Решение за Роспотребнадзором

Роспотребнадзор рассмотрит возможность продажи продовольственных товаров в тару покупателей и доработает проект санитарных правил организации торговли. Об этом 27 июля пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

«В рамках реализации «регуляторной гильотины» актуализируются санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, в том числе устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли», — сказал Бурматов.

Ранее комитет Госдумы по экологии попросил Роспотребнадзор разрешить потребителям использовать свою тару, в том числе и потому, что это поможет сократить одноразовые пластиковые отходы.

До пересмотра проекта постановления главного санитарного врача страны «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» отвешивать нефасованный товар в ёмкости, которые в магазины приносят покупатели, запрещено. Такие правила были введены, потому что, по мнению специалистов Роспотребнадзора, это поможет снизить количество отравлений и уменьшить риски возникновения очагов инфекций.

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Комментарии (9)

f0ntan
Большие продуктовые сети не будут продавать разливное молоко или продукты в свою тару. Этот закон для ипешников и фермеров. В магазинах и ларьках ипешников и так санитария слабо соблюдается. Вчера на Ветеранов взорвался квас. https://www.fontanka.ru/2020/07/26/69386941/ Который они разливают покупателям в т.ч и в собственную тару.
Piter Pen
Вспоминается анекдот сразу...
Приходит маленькая девочка с бидончиком в продуктовый магазин.
Подходит к молочному отделу. Продавец спрашивает:
- Девочка, тебе чего?
- Мама сказала сметаны.
- Какой сметаны: жирной или нежирной?
- Мама сказала сметаны.
- А сколько тебе: пол-литра, литр, два?
- Мама сказала сметаны.
- Ну хорошо, давай свой бидончик.
Продавец наваливает сметану. Девочка берет бидончик, закрывает
его крышкой, разворачивается и уходит. Продавец кричит ей вслед:
- Ей, деовчка. А деньги?
- Мама сказала в бидоне.
DEMOMON
А-га. А потом этот же покупатель, который был со своей тарой и у которого случился приступ диареи вследствие плохо оной вымытой, первый же побежит Санэпидемнадзор или куда там ещё сейчас принято бегать, и будет права качать. Ну не бред ли?
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