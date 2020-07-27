Магазинам могут позволить продавать продукты в тару покупателей. Решение за Роспотребнадзором

Роспотребнадзор рассмотрит возможность продажи продовольственных товаров в тару покупателей и доработает проект санитарных правил организации торговли. Об этом 27 июля пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.



«В рамках реализации «регуляторной гильотины» актуализируются санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, в том числе устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли», — сказал Бурматов.