Магазинам могут позволить продавать продукты в тару покупателей. Решение за Роспотребнадзором
Роспотребнадзор рассмотрит возможность продажи продовольственных товаров в тару покупателей и доработает проект санитарных правил организации торговли. Об этом 27 июля пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
«В рамках реализации «регуляторной гильотины» актуализируются санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, в том числе устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли», — сказал Бурматов.
Ранее комитет Госдумы по экологии попросил Роспотребнадзор разрешить потребителям использовать свою тару, в том числе и потому, что это поможет сократить одноразовые пластиковые отходы.
До пересмотра проекта постановления главного санитарного врача страны «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» отвешивать нефасованный товар в ёмкости, которые в магазины приносят покупатели, запрещено. Такие правила были введены, потому что, по мнению специалистов Роспотребнадзора, это поможет снизить количество отравлений и уменьшить риски возникновения очагов инфекций.