В помощь родителям и специалистам опубликована книга по работе с особыми детьми

Центр лечебной педагогики «Особое детство» собрал в одной книге 30-летний опыт работы с особыми детьми. Издание, по мнению авторов, поможет и родителям, и специалистам. Книга доступна в электронном виде.

Центр с 1989 года поддерживают детей с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, ДЦП, с тяжелыми и множественными нарушениями развития и их семьи. За 30 лет работы здесь помогли 26 тысячам детей и подготовили 35 тысяч специалистов по работе с ними. Чтобы этот уникальный опыт стал доступнее как можно большему числу педагогов, психологов и родителей, которые воспитывают особых детей, специалисты Центра лечебной педагогики собрали в единый электронный сборник «Лечебная педагогика: базовые подходы и практические рекомендации» методические материалы по работе с детьми, имеющими психические нарушения. В него вошли ранее опубликованные и новые, никогда не издававшиеся материалы о занятиях с детьми с расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития, генетическими синдромами и другими состояниями.