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27.07.2020 15:55
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В помощь родителям и специалистам опубликована книга по работе с особыми детьми

Центр лечебной педагогики «Особое детство» собрал в одной книге 30-летний опыт работы с особыми детьми. Издание, по мнению авторов, поможет и родителям, и специалистам. Книга доступна в электронном виде.

Центр с 1989 года поддерживают детей с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, ДЦП, с тяжелыми и множественными нарушениями развития и их семьи. За 30 лет работы здесь помогли 26 тысячам детей и подготовили 35 тысяч специалистов по работе с ними. Чтобы этот уникальный опыт стал доступнее как можно большему числу педагогов, психологов и родителей, которые воспитывают особых детей, специалисты Центра лечебной педагогики собрали в единый электронный сборник «Лечебная педагогика: базовые подходы и практические рекомендации» методические материалы по работе с детьми, имеющими психические нарушения. В него вошли ранее опубликованные и новые, никогда не издававшиеся материалы о занятиях с детьми с расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития, генетическими синдромами и другими состояниями.

«Наши педагоги используют лучшие современные практики и разрабатывают новые методики работы с особыми детьми и взрослыми. Поэтому многие тексты, представленные в сборнике, можно назвать уникальными. В первую очередь методики диагностики особого состояния ребёнка и рекомендации по организации интегративных групп для дошкольников и дневной занятости для особых взрослых», — приводит слова специалистов Центра портал «Открытые НКО».

Большинство материалов ориентировано на психологов, дефектологов и логопедов. Авторы обобщают собственный многолетний практический опыт, дают рекомендации по организации индивидуальных и групповых занятий, делятся репертуаром игр. Книга будет полезна также социальным работникам, тьюторам, студентам, волонтёрам и родителям, воспитывающим особых детей.

Сборник доступен в электронной библиотеке Центра лечебной педагогики «Особое детство».

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