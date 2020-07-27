Ходулочника и каравайку встретил петербургский биолог на розовом озере
Петербургский зоолог Павел Глазков на крупнейшем солёном озере Крыма обнаружил скопление краснокнижных птиц.
Во время съёмок в безлюдной части озера Глазков встретил редчайших птиц, занесённых в Красные книги Крыма и России: ходулочника и каравайку. Об этом он рассказывает 27 июля в паблике «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».
Ходулочник – обладатель самых длинных ног среди куликов, по соотношению длины ног и длины тела среди птиц он занимает второе место после фламинго. На таких ходулях, одетых как будто в розовые лосины, он бродит по мелководью и тонким чёрным клювом выуживает из воды пищу.
Каравайка из семейства ибисовых тоже длинноногая, клюв у неё изогнут книзу дугой. Хотя название её напоминает слово «каравай», оно, скорее всего, восходит к казахскому «карабай», то есть «чёрный аист». Действительно, оперение у каравайки тёмно-коричневое с зеленым и фиолетовым отливом. Размах крыльев достигает метра.
Озеро Сасык-Сиваш расположено между городами Евпатория и Саки и известно как розовое или лебединое (здесь живёт колония лебедей-шипунов). Цвет озера связан с жизнедеятельностью одноклеточных водорослей, вырабатывающих β-каротин, из-за чего вода окрашивается в оттенки красного.