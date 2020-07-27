Петербургский зоолог Павел Глазков на крупнейшем солёном озере Крыма обнаружил скопление краснокнижных птиц.

Во время съёмок в безлюдной части озера Глазков встретил редчайших птиц, занесённых в Красные книги Крыма и России: ходулочника и каравайку. Об этом он рассказывает 27 июля в паблике «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».

Ходулочник – обладатель самых длинных ног среди куликов, по соотношению длины ног и длины тела среди птиц он занимает второе место после фламинго. На таких ходулях, одетых как будто в розовые лосины, он бродит по мелководью и тонким чёрным клювом выуживает из воды пищу.