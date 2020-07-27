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27.07.2020 14:40
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Минпросвещения: С 1 сентября классные руководители получат дополнительные 5 тысяч рублей

Министр просвещения Российской Федерации рассказал о поручении Владимира Путина по материальному стимулированию классных руководителей.

«С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям. По 5 тысяч рублей», — заявил 27 июля Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, региональные и муниципальные выплаты не будут отменены.

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Комментарии (2)

260551481
Благодетели.., следующее лето похоже все классные дамы отправятся по Куршавелям и Багамам...
Pilat
Здорово!
Два раза можно в магазин сходить.
Наконец то классные руководители получили по заслугам!
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