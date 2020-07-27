Минпросвещения: С 1 сентября классные руководители получат дополнительные 5 тысяч рублей

Министр просвещения Российской Федерации рассказал о поручении Владимира Путина по материальному стимулированию классных руководителей.



«С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям. По 5 тысяч рублей», — заявил 27 июля Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, региональные и муниципальные выплаты не будут отменены.