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27.07.2020 14:19
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Петербуржца приговорили к 20 годам после изнасилования и убийства школьницы

К длительному исправлению в колонии строгого режима приговорён 42-летний житель Металлостроя Андрей Соколов. Он не признал свою причастность к смерти падчерицы, но не смог заслужить снисхождения присяжных.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 27 июля приговор Соколову огласили в Санкт-Петербургском горсуде. Присяжные признали его виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и отказали в снисхождении.

Установлено, что Соколов 30 декабря 2018 года в комнате общежития в посёлке Металлострой при совершении сексуального насилия несколько минут прижимал подушку к лицу 14-летней падчерицы, подавляя её сопротивление. Девочка скончалась от асфиксии. Её отчима задержали за полчаса до Нового года. Он написал явку с повинной, но позднее отказался от своих слов, заявив, что к самооговору принудили полицейские.

За время следствия уголовное дело Соколова приросло статьёй о наркотиках. Этот эпизод стал единственным, вину в котором признал мужчина. Суд назначил ему 20 лет в колонии строгого режима с двухлетним ограничением свободы.

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Комментарии (1)

261219711
Ну да, выйдет и сразу на пенсию, будет получать столько же, или на пару тысяч меньше тех, кто честно жил и работал
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