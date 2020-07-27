Петербуржца приговорили к 20 годам после изнасилования и убийства школьницы

К длительному исправлению в колонии строгого режима приговорён 42-летний житель Металлостроя Андрей Соколов. Он не признал свою причастность к смерти падчерицы, но не смог заслужить снисхождения присяжных.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 27 июля приговор Соколову огласили в Санкт-Петербургском горсуде. Присяжные признали его виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и отказали в снисхождении.