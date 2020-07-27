Петербуржца приговорили к 20 годам после изнасилования и убийства школьницы
К длительному исправлению в колонии строгого режима приговорён 42-летний житель Металлостроя Андрей Соколов. Он не признал свою причастность к смерти падчерицы, но не смог заслужить снисхождения присяжных.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 27 июля приговор Соколову огласили в Санкт-Петербургском горсуде. Присяжные признали его виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и отказали в снисхождении.
Установлено, что Соколов 30 декабря 2018 года в комнате общежития в посёлке Металлострой при совершении сексуального насилия несколько минут прижимал подушку к лицу 14-летней падчерицы, подавляя её сопротивление. Девочка скончалась от асфиксии. Её отчима задержали за полчаса до Нового года. Он написал явку с повинной, но позднее отказался от своих слов, заявив, что к самооговору принудили полицейские.
За время следствия уголовное дело Соколова приросло статьёй о наркотиках. Этот эпизод стал единственным, вину в котором признал мужчина. Суд назначил ему 20 лет в колонии строгого режима с двухлетним ограничением свободы.