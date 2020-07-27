Глава ВОЗ: Пандемия коронавируса продолжает ускоряться

За последние шесть недель число заболевших коронавирусом практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч. Об этом 27 июля заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Пандемия продолжает ускоряться», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

По числу заболевших коронавирусом лидирует США, где диагноз подтвердился у 4,2 миллиона человек. На втором месте Бразилия (2,4 миллиона), затем идут Индия (1,4 миллиона), Россия (881 тысяча человек) и Южная Африка (445 тысяч).