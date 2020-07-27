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27.07.2020 14:08
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Глава ВОЗ: Пандемия коронавируса продолжает ускоряться

За последние шесть недель число заболевших коронавирусом практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч. Об этом 27 июля заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Пандемия продолжает ускоряться», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

По числу заболевших коронавирусом лидирует США, где диагноз подтвердился у 4,2 миллиона человек. На втором месте Бразилия (2,4 миллиона), затем идут Индия (1,4 миллиона), Россия (881 тысяча человек) и Южная Африка (445 тысяч).

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Комментарии (2)

VVSss
Бизнес есть бизнес. Правительства хотят поиметь свой народ.
260551481
Если продолжить мысль: сейчас особо "обострится" ситуация с COVID на Дальнем Востоке, особенно в Хабаровске, где и объявят "усиленную самоизоляцию". В сентябре подобная "ситуация" ожидается на всей территории РФ.
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