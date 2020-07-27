Горсуд отменил решение об аресте члена избиркома Павла Чупрунова, которого вывели с избиркома под «ковидным» предлогом
Городской суд Петербурга 27 июля отменил решение райсуда об аресте активиста, члена участковой избирательной комиссии
Павла Чупрунова задержали вечером 21 июля около его дома. На следующий день Приморский районный суд вынес решение об аресте на 10 суток за неповиновение требованиям сотрудника полиции.
Активист отказался покидать свой избирательный участок вечером 1 июля, перед подсчетом бюллетеней. Его удалили решением остальных членов комиссии не допускать Чупрунова до работы, пока последний не предъявит доказательства отсутствия коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что удалить члена комиссии с участка можно только в судебном порядке, полиция по заявлению главы УИК вывела активиста. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории.