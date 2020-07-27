Горсуд отменил решение об аресте члена избиркома Павла Чупрунова, которого вывели с избиркома под «ковидным» предлогом

Городской суд Петербурга 27 июля отменил решение райсуда об аресте активиста, члена участковой избирательной комиссии № 1802 Павла Чупрунова за неповиновение требованию полиции покинуть УИК перед подсчетом бюллетеней на плебисците по Конституции. Об этом в своем телеграм-канале сообщило петербургское отделение общественной организации «Открытая Россия».

Павла Чупрунова задержали вечером 21 июля около его дома. На следующий день Приморский районный суд вынес решение об аресте на 10 суток за неповиновение требованиям сотрудника полиции.