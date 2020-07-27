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27.07.2020 14:01
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Горсуд отменил решение об аресте члена избиркома Павла Чупрунова, которого вывели с избиркома под «ковидным» предлогом

Городской суд Петербурга 27 июля отменил решение райсуда об аресте активиста, члена участковой избирательной комиссии № 1802 Павла Чупрунова за неповиновение требованию полиции покинуть УИК перед подсчетом бюллетеней на плебисците по Конституции. Об этом в своем телеграм-канале сообщило петербургское отделение общественной организации «Открытая Россия».

Павла Чупрунова задержали вечером 21 июля около его дома. На следующий день Приморский районный суд вынес решение об аресте на 10 суток за неповиновение требованиям сотрудника полиции.

Активист отказался покидать свой избирательный участок вечером 1 июля, перед подсчетом бюллетеней. Его удалили решением остальных членов комиссии не допускать Чупрунова до работы, пока последний не предъявит доказательства отсутствия коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что удалить члена комиссии с участка можно только в судебном порядке, полиция по заявлению главы УИК вывела активиста. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории.

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Комментарии (3)

Александр Федотов
И что теперь будет районному суду, который показал свою предвзятость и полную некомпетентность?
nosname
А теперь можно в суде потребовать пересчета бюллетений, выявить возможные нарушения и аннулировать результат. А также можно в суде попросить пересчитать все бюллетени на всех избирательных участках...
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