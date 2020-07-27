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27.07.2020 13:56
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Руководство управляющей компании расстанется со своим имуществом из-за долга перед энергетиками

Петербургская УК «Домкомфорт» задолжала ГУП «ТЭК СПб» за тепловую энергию более 114 млн рублей. Теперь руководители и владелец компании ответят за задолженность своим имуществом как физические лица.

Как сообщает 27 июля пресс-служба предприятия, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление ГУП «ТЭК СПб» о привлечении руководителей и владельца ООО «УК Домкомфорт» к субсидиарной ответственности по долгам за потребленную тепловую энергию.

К концу 2018 года УК, обслуживавшая многоквартирные дома в Приморском районе, накопила долги перед ТЭК и другими ресурсоснабжающими организациями. Задолженность только за тепловую энергию превысила 114,8 млн рублей, общая сумма требований кредиторов составила 145 млн рублей. Это стало основанием для обращения в суд с заявлением о признании компании банкротом, и в марте 2019 года арбитраж признал ООО «УК Домкомфорт» несостоятельным.

Затем в ходе конкурсного производства юристы ТЭК проанализировали финансово-хозяйственную деятельность управляющей компании и выяснили, что её руководство должно было подать заявление о банкротстве ещё в 2017 году, но не сделало этого. По этой причине, а также из-за невозможности полностью погасить требования кредиторов, предприятие снова обратилось в суд. И выиграло его.

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Комментарии (1)

GOST
Однако таких примеров в РФ тысячи, похоже судья родственник истца
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