ЦИК скорректировал э-голосование на довыборах в Госдуму, чтобы отсечь двойное волеизъявление
Досрочные выборы в Госдуму России в электронном формате проведут в Ярославской и Курской областях. Граждане, которые выберут такой способ волеизъявления, в день голосования не смогут получить бюллетень в участковой комиссии. За соответствующее решение 27 июля на заседании проголосовали члены Центризбиркома.
Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев пояснил, что по предложенной процедуре избиратели этих регионов смогут проголосовать в э-формате на дополнительных выборах в Госдуму в течение трех дней, включая основной день голосования. То есть с 8 часов утра 11 сентября и до 20 часов вечера 13 сентября 2020 года. Комиссия считает, что так возможность для двойного голосования исключается.
Подать заявление на электронное голосование можно будет с 29 июля до 8 сентября. После этого участковые избирательные комиссии должны не позднее 10 сентября получить списки заявителей и вычеркнуть их из реестра избирателей на УИК.
Напомним, электронное голосование применяли сначала на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре 2019 года, затем такую возможность на голосовании по поправкам к Конституции получили избиратели, проживающие в столице и в Нижегородской области. В ходе плебисцита журналисту «Дождя» Павлу Лобкову в ходе эксперимента удалось проголосовать дважды.
Единый день голосования пройдет 13 сентября 2020 года. Кроме довыборов в Госдуму в ряде регионов — выборы депутатов региональных законодательных органов и губернаторов.