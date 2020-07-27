ЦИК скорректировал э-голосование на довыборах в Госдуму, чтобы отсечь двойное волеизъявление

Досрочные выборы в Госдуму России в электронном формате проведут в Ярославской и Курской областях. Граждане, которые выберут такой способ волеизъявления, в день голосования не смогут получить бюллетень в участковой комиссии. За соответствующее решение 27 июля на заседании проголосовали члены Центризбиркома.

Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев пояснил, что по предложенной процедуре избиратели этих регионов смогут проголосовать в э-формате на дополнительных выборах в Госдуму в течение трех дней, включая основной день голосования. То есть с 8 часов утра 11 сентября и до 20 часов вечера 13 сентября 2020 года. Комиссия считает, что так возможность для двойного голосования исключается.