Тимати ушел из Black Star: он хотел как Илон Маск, а его партнеры предпочитают Google
Российский хип-хоп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, заявил, что покидает созданную им с партнерами группу компаний Black Star.
«Моя миссия в ООО «Музыкальный Лейбл Блэк Стар» подошла к концу, — написал он 27 июля в Instagram. — Артист Тимати с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и торговыми знаками. Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании, не имею никакого отношения к её дальнейшей деятельности».
При этом он сохранит свои доли и права в проектах «Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг» и «Блэк Стар Карвош». Сети парикмахерских и тату вместе с фитнесом перейдут к нему. К другим компаниям империи он отношения больше не имеет.
По его словам, проект был сделан с нуля, без каких-либо инвестиций, а сегодня превратился в «группу компаний», потеряв «камерный шарм», сфокусировавшись на «бюрократии». Партнеры Юнусова равняются на Google и Amazon, а ему самому, как он пишет, ближе концепция Илона Маска. Теперь у него большие самостоятельные планы начать все с чистого листа.