В Москве предотвратили теракт. Планировавший его мужчина открыл огонь по силовикам
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в столице, который планировал сторонник запрещенной в РФ террористической организации.
«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом РФ пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве», — сообщает 27 июля РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Злоумышленника задержали около гаражей в районе Химки. Он решил не сдаваться и «открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия», однако его нейтрализовали. У него нашли автомат АКС-74У, три магазина, две гранаты Ф-l и гранату РГД.
В ФСБ уточнили, что террористом оказался «гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в столице в арендованной квартире». В Подмосковье задержали и его брата, который занимался поиском родственника для недопущения его поездки в Сирию.