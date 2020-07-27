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27.07.2020 13:14
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В Москве предотвратили теракт. Планировавший его мужчина открыл огонь по силовикам

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в столице, который планировал сторонник запрещенной в РФ террористической организации.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом РФ пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве», — сообщает 27 июля РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Злоумышленника задержали около гаражей в районе Химки. Он решил не сдаваться и «открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия», однако его нейтрализовали. У него нашли автомат АКС-74У, три магазина, две гранаты Ф-l и гранату РГД.

В ФСБ уточнили, что террористом оказался «гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в столице в арендованной квартире». В Подмосковье задержали и его брата, который занимался поиском родственника для недопущения его поездки в Сирию.

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Комментарии (15)

izhak
Там сотрудник, который эти сюжеты выдумывает, совсем обленился. Если человек в Сирию собирался, то здесь ему арсенал без надобности, а если он теракт хотел устроить, то ни в какую Сирию он бы уже не поехал. Визитку Яроша забыли доложить для полноты картины.
VATNIK_PATRIOT
Злоумышленник был задержан лично Золотовым. Он будет представлен к награде.
teodor
Кто ж вам поверит
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