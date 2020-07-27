В Москве предотвратили теракт. Планировавший его мужчина открыл огонь по силовикам

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в столице, который планировал сторонник запрещенной в РФ террористической организации.



«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом РФ пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве», — сообщает 27 июля РИА Новости со ссылкой на ФСБ.



Злоумышленника задержали около гаражей в районе Химки. Он решил не сдаваться и «открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия», однако его нейтрализовали. У него нашли автомат АКС-74У, три магазина, две гранаты Ф-l и гранату РГД.

