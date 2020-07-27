Золото тянет российскую биржу вверх. Обновлен февральский максимум

Индекс Мосбиржи во главе с акциями золотодобытчиков обновил максимум с конца февраля.

По данным торговой площадки, уже к 11:00 27 июля индекс Мосбиржи составил 2877,7 пункта (+0,5%), индекс РТС — 1265,64 пункта (+0,8%). А в 12:15 ММВБ был уже на уровне 2883,40, а РТС — 1269,02. Вслед за дорожающим золотом максимумы обновили акции «Селигдара», «Лензолота», «Полюса», Polymetal, Petropavlovsk и «Бурятзолота».

Напомним, что цена золота на нью-йоркской бирже Comex 27 июля обновила исторический максимум в 1911,6 доллара за унцию, установленный в сентябре 2011 года. И это, по мнению аналитиков, еще не конец — рост продолжится.