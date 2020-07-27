Родченков с мешком на голове потребовал отстранить всех россиян от участия в Олимпиаде-2020
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил о необходимости полной дисквалификации российских спортсменов на Олимпиаде-2020. Об этом он заявил в интервью BBC в понедельник, 27 июля, по видеосвязи, спрятав лицо, измененное после пластической операции, под мешком.
«Необходим полный запрет, без каких-либо оправданий и допусков. Те же сотрудники, которые занимались подменой образцов во время Игр в Сочи, фальсифицировали документацию базы данных. Это невероятное мошенничество безумных масштабов. Оно показало, что страна ничему не учится. Если бы у нас были методики, которыми мы располагаем сегодня, и сохранились образцы из Сеула, Москвы или Атланты, это были бы сотни положительных проб», — заявил Родченков.
Родченков в 2016 году бежал в США, где стал информатором WADA. Его показания легли в основу доклада о действующей в России допинг-системе. Действия Родченкова привели к тому, что России запретили участвовать в Олимпиаде 2018 года, многих отечественных спортсменов отстранили, а Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия.