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27.07.2020 12:54
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Родченков с мешком на голове потребовал отстранить всех россиян от участия в Олимпиаде-2020

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил о необходимости полной дисквалификации российских спортсменов на Олимпиаде-2020. Об этом он заявил в интервью BBC в понедельник, 27 июля, по видеосвязи, спрятав лицо, измененное после пластической операции, под мешком.

Фото: скриншот видео

«Необходим полный запрет, без каких-либо оправданий и допусков. Те же сотрудники, которые занимались подменой образцов во время Игр в Сочи, фальсифицировали документацию базы данных. Это невероятное мошенничество безумных масштабов. Оно показало, что страна ничему не учится. Если бы у нас были методики, которыми мы располагаем сегодня, и сохранились образцы из Сеула, Москвы или Атланты, это были бы сотни положительных проб», — заявил Родченков.

Родченков в 2016 году бежал в США, где стал информатором WADA. Его показания легли в основу доклада о действующей в России допинг-системе. Действия Родченкова привели к тому, что России запретили участвовать в Олимпиаде 2018 года, многих отечественных спортсменов отстранили, а Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия.

Фото: скриншот видео

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Комментарии (22)

Iamthebeast
Очередной лжец, которого Запад купил, чтобы они оклеветали победную Олимпиаду. Разве ему кто-то верит из здравомыслящих людей
Марти МакФлай
Ну и чего ты бежал?За такой жизнью в мешке? Надеюсь,теперь полностью доволен собой.
-4°
Фамилия Троцкий ему о чём нибудь говорит?
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