Маленький мальчик погиб на даче под Петербургом. Он не услышал поезд

Семилетний мальчик из Санкт-Петербурга погиб в Ленинградской области, куда приехал на дачу.

Как сообщает 27 июля 47news со ссылкой на транспортную полицию по СЗФО, ребёнок угодил под электричку Санкт-Петербург — Оредеж на железнодорожной станции в Кобралово (Гатчинский район) вчера около 15:30. Машинист заметил его и подал звуковой сигнал. Но ни громкий звук, ни экстренное торможение не помогли.

По данным полиции, мальчик из Санкт-Петербурга проводил лето на даче, расположенной неподалёку. СК выясняет обстоятельства трагедии.