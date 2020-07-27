FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +24
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
27.07.2020 12:43
5
Печать

Маленький мальчик погиб на даче под Петербургом. Он не услышал поезд

Семилетний мальчик из Санкт-Петербурга погиб в Ленинградской области, куда приехал на дачу.

Как сообщает 27 июля 47news со ссылкой на транспортную полицию по СЗФО, ребёнок угодил под электричку Санкт-Петербург — Оредеж на железнодорожной станции в Кобралово (Гатчинский район) вчера около 15:30. Машинист заметил его и подал звуковой сигнал. Но ни громкий звук, ни экстренное торможение не помогли.

По данным полиции, мальчик из Санкт-Петербурга проводил лето на даче, расположенной неподалёку. СК выясняет обстоятельства трагедии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

DEMOMON
Интересно, почему не услышал.
KVash
очень жаль, соболезную родителям...
Иван Кадачигов
Интересно, дедушка с бабушкой чего такое употребляли в это время. Я думаю, папа с мамой сейчас быстро разберутся.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний