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27.07.2020 12:37
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Из-за коронавируса британцев лишат рекламы сладостей днём и попросят считать в алкоголе калории. Новые меры готовит правительство

Пандемия заставила правительство Великобритании пересмотреть правила рекламы потенциально вредных продуктов. Как выяснилось за время эпидемии, люди, страдающие лишним весом, тяжелее других переносят коронавирус: 8 % из них попадают в отделения интенсивной терапии. При этом среди пациентов с коронавирусом, чей вес, по медицинским оценкам, находится в пределах нормы, такой показатель — 2,9 %.

«Поскольку правительство продолжает реагировать на глобальную пандемию, правительство разрабатывает комплексный пакет мер, чтобы помочь людям определить своё будущее, похудеть, стать активными и вести здоровый образ жизни», — сказано в пояснении, которое 27 июля появилось на сайте правительства Великобритании.

Согласно новым правилам, реклама еды с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевидению и в Сети будет запрещена до 21 часа вечера, когда она может попасться на глаза детям. Помимо этого, для таких продуктов будет запрещён маркетинговый ход «купи один — получи второй бесплатно».

Планируется, что с принятием пакета новых мер калорийность еды должны будут прописывать в меню точек питания — для того, чтобы люди могли делать более «осознанный и здоровый выбор».

До конца года калорийность может появиться также на алкоголе.

То, какие именно продукты внесут в список «вредных», пока что не сообщается.Чиновники называют ожирение нации «бомбой замедленного действия» и отмечают, что с появлением СOVID-19 её опасность стала больше в разы.

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Комментарии (1)

Piter Pen
Овсянку надо есть с утра, как её употреблял доктор Ватсон, а не сладкую газировку с хот-догом или гамбургером..
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