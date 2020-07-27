Из-за коронавируса британцев лишат рекламы сладостей днём и попросят считать в алкоголе калории. Новые меры готовит правительство

«Поскольку правительство продолжает реагировать на глобальную пандемию, правительство разрабатывает комплексный пакет мер, чтобы помочь людям определить своё будущее, похудеть, стать активными и вести здоровый образ жизни», — сказано в пояснении, которое 27 июля появилось на сайте правительства Великобритании.

Пандемия заставила правительство Великобритании пересмотреть правила рекламы потенциально вредных продуктов. Как выяснилось за время эпидемии, люди, страдающие лишним весом, тяжелее других переносят коронавирус: 8 % из них попадают в отделения интенсивной терапии. При этом среди пациентов с коронавирусом, чей вес, по медицинским оценкам, находится в пределах нормы, такой показатель — 2,9 % .

Согласно новым правилам, реклама еды с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевидению и в Сети будет запрещена до 21 часа вечера, когда она может попасться на глаза детям. Помимо этого, для таких продуктов будет запрещён маркетинговый ход «купи один — получи второй бесплатно».

Планируется, что с принятием пакета новых мер калорийность еды должны будут прописывать в меню точек питания — для того, чтобы люди могли делать более «осознанный и здоровый выбор».

До конца года калорийность может появиться также на алкоголе.

То, какие именно продукты внесут в список «вредных», пока что не сообщается.Чиновники называют ожирение нации «бомбой замедленного действия» и отмечают, что с появлением СOVID-19 её опасность стала больше в разы.