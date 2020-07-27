Из-за коронавируса британцев лишат рекламы сладостей днём и попросят считать в алкоголе калории. Новые меры готовит правительство
Пандемия заставила правительство Великобритании пересмотреть правила рекламы потенциально вредных продуктов. Как выяснилось за время эпидемии, люди, страдающие лишним весом, тяжелее других переносят коронавирус:
«Поскольку правительство продолжает реагировать на глобальную пандемию, правительство разрабатывает комплексный пакет мер, чтобы помочь людям определить своё будущее, похудеть, стать активными и вести здоровый образ жизни», — сказано в пояснении, которое 27 июля появилось на сайте правительства Великобритании.
Согласно новым правилам, реклама еды с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевидению и в Сети будет запрещена до 21 часа вечера, когда она может попасться на глаза детям. Помимо этого, для таких продуктов будет запрещён маркетинговый ход «купи один — получи второй бесплатно».
Планируется, что с принятием пакета новых мер калорийность еды должны будут прописывать в меню точек питания — для того, чтобы люди могли делать более «осознанный и здоровый выбор».
До конца года калорийность может появиться также на алкоголе.
То, какие именно продукты внесут в список «вредных», пока что не сообщается.Чиновники называют ожирение нации «бомбой замедленного действия» и отмечают, что с появлением СOVID-19 её опасность стала больше в разы.