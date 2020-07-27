Мишустин решил облегчить трудоустройство для пожилых и женщин с детьми
Премьер-министр России подписал постановление об облегчении трудоустройства для женщин с детьми до 3 лет и пожилых россиян.
«Подписано постановление правительства, которое даст нашим гражданам дополнительные возможности для трудоустройства. Речь идет о женщинах с детьми до трех лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребенком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию», - рассказал 27 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, государственные службы занятости в регионах должны будут заниматься организацией образовательных программ для таких групп населения.
Новым постановлением, по заверению Мишустина, власти устранили «правовой пробел», и теперь «службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям».