Мишустин решил облегчить трудоустройство для пожилых и женщин с детьми

Премьер-министр России подписал постановление об облегчении трудоустройства для женщин с детьми до 3 лет и пожилых россиян.

«Подписано постановление правительства, которое даст нашим гражданам дополнительные возможности для трудоустройства. Речь идет о женщинах с детьми до трех лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребенком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию», - рассказал 27 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, государственные службы занятости в регионах должны будут заниматься организацией образовательных программ для таких групп населения.