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27.07.2020 11:37
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Мишустин решил облегчить трудоустройство для пожилых и женщин с детьми

Премьер-министр России подписал постановление об облегчении трудоустройства для женщин с детьми до 3 лет и пожилых россиян.

«Подписано постановление правительства, которое даст нашим гражданам дополнительные возможности для трудоустройства. Речь идет о женщинах с детьми до трех лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребенком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию», - рассказал 27 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, государственные службы занятости в регионах должны будут заниматься организацией образовательных программ для таких групп населения.

Новым постановлением, по заверению Мишустина, власти устранили «правовой пробел», и теперь «службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям».

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Комментарии (2)

Barmaley_5e4d0211d3423
Оптимист.
Прожектёр.
Obseerv
А помощь-то в чём заключается? От работодателя зависит -будет он брать мамочку, у которой больничных будет половина от "табельного" времени, или предпенсионерку, которая также в любой момент зайдёт в поликлинику и вернётся с больничным... Для реальной помощи - он может только попробовать рабочие места в госсекторе экономики организовать!
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