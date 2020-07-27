В Китае заболеваемость коронавирусом вернулась к апрельским показателям. Всех жителей китайского города-миллионника протестируют на COVID-19

Власти КНР объявили о поголовном тестировании города Далянь, где проживает 6 миллионов жителей.

«Китайские органы здравоохранения объявили, что планируют провести тестирование всех шести миллионов жителей северо-восточного города Далянь, откуда инфекция распространилась на семь других городов», — сообщает 27 июля газета The Guardian.

На тестирование отведено 4 дня. Все затраты будут оплачены из бюджета. Позже практику поголовного тестирования хотят распространить на другие города.

Вспышка коронавируса произошла в Даляне на прошлой неделе. Сегодня, 27 июля, в Китае зафиксирован самый большой ежедневный прирост заболевших за несколько месяцев. За день выявили 61 заразившегося, что соотносится с показателями апреля.