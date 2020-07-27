В центре Петербурга, на главном проспекте города, не разъехались велосипедист и автомобилист. По словам очевидца, один из них — доставщик еды. Похожее ДТП, только с двумя доставщиками, произошло в том же месте около года назад.



Как рассказал «Фонтанке» читатель Дамир, вечером воскресенья, 26 июля, доставщик еды на велосипеде врезался в автомобиль KIA Optima. Авария произошла в крайнем правом ряду Невского проспекта на повороте к площади Островского.

«Машина получила незначительные повреждения, чего не скажешь про велосипед. Доставщик отделался легким испугом», — пишет очевидец, в шутку добавляя, что «где-то один накрытый стол так и не дождется еды, зато не надо будет мыть посуду».