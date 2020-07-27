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27.07.2020 11:14
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Доставщик еды на велосипеде догнал автомобиль на Невском

В центре Петербурга, на главном проспекте города, не разъехались велосипедист и автомобилист. По словам очевидца, один из них — доставщик еды. Похожее ДТП, только с двумя доставщиками, произошло в том же месте около года назад.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Дамир, вечером воскресенья, 26 июля, доставщик еды на велосипеде врезался в автомобиль KIA Optima. Авария произошла в крайнем правом ряду Невского проспекта на повороте к площади Островского.

«Машина получила незначительные повреждения, чего не скажешь про велосипед. Доставщик отделался легким испугом», — пишет очевидец, в шутку добавляя, что «где-то один накрытый стол так и не дождется еды, зато не надо будет мыть посуду».

Фото: Читатель «Фонтанки» Дамир
Фото: Читатель «Фонтанки» Дамир
Фото: Читатель «Фонтанки» Дамир

В этом же месте, но в противоположном направлении в сентябре 2019 года столкнулись велосипедист и автомобиль Daewoo Matiz, причем оба доставляли еду, но от разных компаний.

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