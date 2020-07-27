Самый доступный бензин в Европе там, где самые высокие зарплаты. Россия — в рейтинге на 20-м месте
Люксембург возглавил рейтинг европейских стран по доступности бензина для населения, составленный экспертами РИА Новости. Россия с одной из самых низких цен на топливо — на 20-й позиции, на последнем, 32-м месте — Украина.
Жители Люксембурга могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,2 тысячи литров бензина в месяц. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты — одни из самых больших в Европе, передаёт 27 июля агентство. На втором месте Норвегия с 2,6 тысячи литров: бензин там довольно дорогой, но и зарплаты очень высокие. В первую пятерку рейтинга входят Австрия, Ирландия и Великобритания.
Самый дорогой бензин в Европе — в Нидерландах, в пересчёте на российскую валюту 125,8 рубля за литр. Далее идут Дания, Греция, Италия и Португалия (дороже 111 рублей за литр).
Россия в рейтинге на 20-м месте, между Чехией и Грецией. Жители нашей страны могут купить на среднемесячную зарплату порядка 924 литров 95-го бензина. А граждане Украины, которая находится на последнем месте, — всего 395 литров топлива, что в восемь раз меньше, чем люксембуржцы. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но зарплаты очень низкие. В хвосте рейтинга также находятся Белоруссия, Венгрия, Латвия, Румыния и Болгария.