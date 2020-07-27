«Только называл имя Саша». Полиция ищет двоих, посреди ночи оставивших после себя избитого в кустах
Полиция разыскивает двоих, подозреваемых в избиении молодого мужчины в парке «Красное Село». Пострадавшего нечаянно обнаружил прохожий, который долго не мог понять, почему неизвестные ходят вокруг зарослей посреди ночи и откуда слышатся хрипы.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 июля, о мужчине с переломом черепа, травмами лица в парке врачам и правоохранителям ночью накануне сообщил житель Красного Села. Зайти в заросли его заставили странные звуки, там он увидел пострадавшего на земле. Как заявил свидетель, на все вопросы незнакомец «только называл имя Саша» и больше ничего сказать не мог. По наблюдению очевидца, после случившегося неизвестные несколько раз выбегали на дорожку, которая ведёт к озеру, ходили вокруг кустов, что-то искали и поспешно ушли, как только в парке появились прохожие.
Местный житель помог составить ориентировку полиции Красносельского района. Сейчас специалисты разыскивают мужчину около 26 лет на вид в тёмной куртке и чёрных джинсах и его знакомого в голубом спортивном костюме с белыми полосами на рукавах и штанинах. Рост обоих — около 1,70.
Пострадавшего в парке «Красное Село» экстренно передали реаниматологам. Обстоятельства произошедшего выясняются.