«Только называл имя Саша». Полиция ищет двоих, посреди ночи оставивших после себя избитого в кустах

Полиция разыскивает двоих, подозреваемых в избиении молодого мужчины в парке «Красное Село». Пострадавшего нечаянно обнаружил прохожий, который долго не мог понять, почему неизвестные ходят вокруг зарослей посреди ночи и откуда слышатся хрипы.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 июля, о мужчине с переломом черепа, травмами лица в парке врачам и правоохранителям ночью накануне сообщил житель Красного Села. Зайти в заросли его заставили странные звуки, там он увидел пострадавшего на земле. Как заявил свидетель, на все вопросы незнакомец «только называл имя Саша» и больше ничего сказать не мог. По наблюдению очевидца, после случившегося неизвестные несколько раз выбегали на дорожку, которая ведёт к озеру, ходили вокруг кустов, что-то искали и поспешно ушли, как только в парке появились прохожие.

