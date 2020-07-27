В Петербурге второй день подряд смертность от коронавируса меньше, чем в Москве

За сутки 27 июля в статистику смертей от COVID-19 попали десять жителей Петербурга. Об этом в понедельник сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».



В воскресенье, впервые за долгое время, смертельная статистика в Северной столице оказалась низкой — всего 9 случаев.



В Москве за сутки зафиксировано 13 смертей от новой инфекции. Всего же в российских регионах признаны погибшими от COVID-19 85 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 13 354 человека, из них в Петербурге 1955.



Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Петербурге также продолжает снижаться. За последние сутки их 172.

