Число заболеваний коронавирусом продолжает снижаться. В Петербурге 172 новых случая
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться. За последние сутки их 172, сообщает 27 июля оперштаб.
За прошедшие сутки в России выявили 5 635 заболевших COVID-19. Новые случаи зафиксировали по всей территории страны, кроме Ненецкого автономного округа. Самый большой ежедневный прирост по-прежнему показывает Москва с 694. Петербург по этому показателю замыкает пятерку. С начала пандемии в городе выявили уже 30 807 заразившихся.
В городском оперативном штабе уточнили, что за день на COVID-19 обследовали 9770 петербуржцев. Под наблюдением остаются почти 1100 человек, из которых на самоизоляции находятся 750 человек, а в обсерваторе — 12.
Общее число заразившихся в России составляет уже 818 120. Больше случаев заболевания выявили только в Индии (1,4 миллиона), Бразилии (2,4 миллиона) и США (4,2 миллиона). Большинство заболевших коронавирусом россиян (603 329) смогли исцелиться, а для 13 354 он закончился летальным исходом.