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27.07.2020 10:31
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Число заболеваний коронавирусом продолжает снижаться. В Петербурге 172 новых случая

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться. За последние сутки их 172, сообщает 27 июля оперштаб.

За прошедшие сутки в России выявили 5 635 заболевших COVID-19. Новые случаи зафиксировали по всей территории страны, кроме Ненецкого автономного округа. Самый большой ежедневный прирост по-прежнему показывает Москва с 694. Петербург по этому показателю замыкает пятерку. С начала пандемии в городе выявили уже 30 807 заразившихся.

В городском оперативном штабе уточнили, что за день на COVID-19 обследовали 9770 петербуржцев. Под наблюдением остаются почти 1100 человек, из которых на самоизоляции находятся 750 человек, а в обсерваторе — 12.

Общее число заразившихся в России составляет уже 818 120. Больше случаев заболевания выявили только в Индии (1,4 миллиона), Бразилии (2,4 миллиона) и США (4,2 миллиона). Большинство заболевших коронавирусом россиян (603 329) смогли исцелиться, а для 13 354 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (3)

Алекс99
Мало того, что больные жалуются, что тесты в городе по ОМС делают только больным 65+ и из группы риска, а другим отказывают под любыми предлогами. Мало того, что результатов сделанных по ОМС тестов люди ждут месяцами. Так еще, как выясняется, нарушаются условия транспортировки и срок хранения мазков, из-за чего результаты тестов массово оказываются ложно-отрицательными.
Serg_I
Сколько тестов реально делается, и у скольких из них положительный результат? Вот это был бы показатель...
pregatus
А ещё количество активных случаев продолжается увеличиваться, уже 3 недели подряд. Общий рост 38% (с 4,1 до 5,8 тысяч).
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