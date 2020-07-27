Число заболеваний коронавирусом продолжает снижаться. В Петербурге 172 новых случая

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться. За последние сутки их 172, сообщает 27 июля оперштаб.

За прошедшие сутки в России выявили 5 635 заболевших COVID-19. Новые случаи зафиксировали по всей территории страны, кроме Ненецкого автономного округа. Самый большой ежедневный прирост по-прежнему показывает Москва с 694. Петербург по этому показателю замыкает пятерку. С начала пандемии в городе выявили уже 30 807 заразившихся.



В городском оперативном штабе уточнили, что за день на COVID-19 обследовали 9770 петербуржцев. Под наблюдением остаются почти 1100 человек, из которых на самоизоляции находятся 750 человек, а в обсерваторе — 12.

