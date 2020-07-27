В Германии выступали против возвращения России в «Большую восьмерку»

Министр иностранных дел ФРГ считает, что формат G8 не может быть восстановлен без решения украинского вопроса.



«Россию исключили из-за присоединения Крыма и вмешательства в ситуацию на востоке Украины. Я не вижу возможности возвращения до тех пор, пока ситуация не разрешится», — цитирует 27 июля Rheinische Post заявление Хайко Мааса.



По его словам, в данный момент нет необходимости менять форматы G7 и G20, как ранее предложил президент США Дональд Трамп.



Республиканец также выступил с инициативой вернуть Россию в «Большую восьмерку». Владимир Путин поддержал эту идею. Европейские лидеры высказались против.

