В Германии выступали против возвращения России в «Большую восьмерку»

Министр иностранных дел ФРГ считает, что формат G8 не может быть восстановлен без решения украинского вопроса.
«Россию исключили из-за присоединения Крыма и вмешательства в ситуацию на востоке Украины. Я не вижу возможности возвращения до тех пор, пока ситуация не разрешится», — цитирует 27 июля Rheinische Post заявление Хайко Мааса.
По его словам, в данный момент нет необходимости менять форматы G7 и G20, как ранее предложил президент США Дональд Трамп.
Республиканец также выступил с инициативой вернуть Россию в «Большую восьмерку». Владимир Путин поддержал эту идею. Европейские лидеры высказались против.
«Большая восьмерка» появилась в 1997 году, после того как Россия начала принимать активное участие в форуме крупнейших экономик мира. В 2006 и 2014 годах РФ была председателем организации, а Санкт-Петербург в 2006 году принял первый на территории РФ саммит, хотя в 1996 году лидеры G7 встречались и в столице. Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году, после присоединения Крыма к России.