FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +24
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
27.07.2020 10:28
0
Печать

В Германии выступали против возвращения России в «Большую восьмерку»

Министр иностранных дел ФРГ считает, что формат G8 не может быть восстановлен без решения украинского вопроса.

«Россию исключили из-за присоединения Крыма и вмешательства в ситуацию на востоке Украины. Я не вижу возможности возвращения до тех пор, пока ситуация не разрешится», — цитирует 27 июля Rheinische Post заявление Хайко Мааса.

По его словам, в данный момент нет необходимости менять форматы G7 и G20, как ранее предложил президент США Дональд Трамп.

Республиканец также выступил с инициативой вернуть Россию в «Большую восьмерку». Владимир Путин поддержал эту идею. Европейские лидеры высказались против.

«Большая восьмерка» появилась в 1997 году, после того как Россия начала принимать активное участие в форуме крупнейших экономик мира. В 2006 и 2014 годах РФ была председателем организации, а Санкт-Петербург в 2006 году принял первый на территории РФ саммит, хотя в 1996 году лидеры G7 встречались и в столице. Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году, после присоединения Крыма к России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний