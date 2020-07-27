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27.07.2020 09:56
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«Завораживающе и таинственно». Петербуржцы делятся фотографиями тумана

Предсказания синоптиков сбылись: в Петербурге и Ленинградской области рано утром 27 июля местами образовался туман.

О плотном тумане, видимость в котором может быть менее 500 метров, предупреждало вчера поздно вечером городское ГУ МЧС. Спасатели напомнили автомобилистам правила поведения при тумане, главное из которых — по возможности отказаться от поездки. Это правило действует не только для водителей: рекордный заплыв петербуржца в Ладоге тоже пришлось отложить.

Фотографиями тумана петербуржцы делятся в соцсетях. «Предрассветный туман над Каменкой. Завораживающе и таинственно выглядят покрытые дымкой поля», — отмечают в паблике «Коменда _ Приморский район, Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Скриншот из&nbsp;<a href="https://vk.com/komenda_spb" class="_">vk.com/komenda_spb</a>. Фото&nbsp;<a href="https://vk.com/sketch.turner" class="mem_link _" mention_id="id54698678" onclick="return mentionClick(this, event)" onmouseover="mentionOver(this)">Turner Sketch</a>.<br open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" font-weight:="" 400;="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" text-decoration-style:="" initial;="" text-decoration-color:="" initial;"="">
Скриншот из vk.com/komenda_spb. Фото Turner Sketch.
Скриншот из&nbsp;<a href="https://vk.com/komenda_spb" class="_">vk.com/komenda_spb</a>. Фото&nbsp;<a href="https://vk.com/id599117076" class="mem_link _" mention_id="id599117076" onclick="return mentionClick(this, event)" onmouseover="mentionOver(this)">Arina Chk</a>.<br open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" font-weight:="" 400;="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" text-decoration-style:="" initial;="" text-decoration-color:="" initial;"="">
Скриншот из vk.com/komenda_spb. Фото Arina Chk.

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Комментарии (1)

Noisymouse
А позавчера насчет вчерашнего утра эти синоптики ничего не говорили? Такого тумана, как вчера, я в жизни не видела. 40 км по Новоприозерке - больше часа в бесконечном "молоке". Какие там "500 метров", разделительной перед капотом не видно. Прям в фильм ужасов попали...
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