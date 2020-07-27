Предсказания синоптиков сбылись: в Петербурге и Ленинградской области рано утром 27 июля местами образовался туман.

О плотном тумане, видимость в котором может быть менее 500 метров, предупреждало вчера поздно вечером городское ГУ МЧС. Спасатели напомнили автомобилистам правила поведения при тумане, главное из которых — по возможности отказаться от поездки. Это правило действует не только для водителей: рекордный заплыв петербуржца в Ладоге тоже пришлось отложить.

Фотографиями тумана петербуржцы делятся в соцсетях. «Предрассветный туман над Каменкой. Завораживающе и таинственно выглядят покрытые дымкой поля», — отмечают в паблике «Коменда _ Приморский район, Санкт-Петербург» «ВКонтакте».