Упала, очнулась, гипс. Петербурженка выпала из окна дома в Приморском районе, её друзья этого не заметили

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства падения из окна 33-летней жительницы Петербурга. Она решила продлить празднование дня рождения в компании друзей, но то, как выпала из окна, так и не вспомнила.



Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, накануне около 8 утра в полицию стали звонить люди, которые увидели под окнами дома на Ситцевой улице лежащую женщину. В тяжелом состоянии с травмами головы и конечностей её увезли в городскую больницу № 3. Там врачам пострадавшая рассказала, что 25 июля праздновала день рождения, а на следующий день с молодым человеком пришла в гости к его брату. Сидели, болтали, выпивали. Очнулась она уже в стационаре. Сам момент падения с балкона второго этажа женщина не вспомнила, но предположила, что могла выйти покурить.

