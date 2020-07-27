Упала, очнулась, гипс. Петербурженка выпала из окна дома в Приморском районе, её друзья этого не заметили
Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства падения из окна 33-летней жительницы Петербурга. Она решила продлить празднование дня рождения в компании друзей, но то, как выпала из окна, так и не вспомнила.
Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, накануне около 8 утра в полицию стали звонить люди, которые увидели под окнами дома на Ситцевой улице лежащую женщину. В тяжелом состоянии с травмами головы и конечностей её увезли в городскую больницу