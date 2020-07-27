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27.07.2020 09:35
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Пассажира «Яндекс.Такси», по пути в деревню угнавшего понравившийся «Шевроле», разыскивают в Петербурге

Пассажира «Яндекс.Такси», которому так понравилась приехавшая за ним машина, что он решил её угнать, разыскивает петербургская полиция. Как 27 июля сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, неизвестный мужчина брызнул в лицо водителю сервиса жидкостью из баллончика и исчез на «Шевроле Кобальт» за поворотом на Ковалевское кладбище.

Как стало известно «Фонтанке», о нападении на Дороге жизни около 10 часов утра 26 июля правоохранителям сообщил 42-летний водитель. Он рассказал о том, что вёз мужчину с Гражданского проспекта, 84, до деревни Минулово. Заказ взял ранним утром, потому что живёт по соседству с пассажиром в Калининском районе и решил оперативно откликнуться на вызов.

Заказчик сел рядом и, когда на часах было семь, а машина выехала на пустой участок шоссе, нарушил молчание и внезапно выхватил оружие гражданской самообороны.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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