За нелегальный техосмотр вводится уголовная ответственность

C 27 июля в России вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима.

Как напоминает ТАСС, за данное нарушение предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо арест до полугода.

«Уголовная ответственность, конечно же, должна быть, — комментирует руководитель экспертного центра «Деловой России» Екатерина Авдеева. — Но, во-первых, важно, чтобы было разграничение реальной общественной опасности или риска ее наступления и формального вменения состава без учета того, что некоторые элементы преступления могут практически отсутствовать. Во-вторых, важно, чтобы было предусмотрено привлечение к административной ответственности, что разгружало бы следствие при этом давало возможность предпринимателям привести все в соответствие».