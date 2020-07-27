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27.07.2020 09:18
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За нелегальный техосмотр вводится уголовная ответственность

C 27 июля в России вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима.

Как напоминает ТАСС, за данное нарушение предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо арест до полугода.

«Уголовная ответственность, конечно же, должна быть, — комментирует руководитель экспертного центра «Деловой России» Екатерина Авдеева. — Но, во-первых, важно, чтобы было разграничение реальной общественной опасности или риска ее наступления и формального вменения состава без учета того, что некоторые элементы преступления могут практически отсутствовать. Во-вторых, важно, чтобы было предусмотрено привлечение к административной ответственности, что разгружало бы следствие при этом давало возможность предпринимателям привести все в соответствие».

Данная мера, по оценке Авдеевой, касается многих субъектов микро-, малого или среднего бизнеса и может повысить давление на предпринимателей. Поэтому теперь, считает она, должна быть упрощена процедура получения лицензии, а уголовная ответственность должна стать крайней мерой — с механизмом предупреждения, возможно, через административную ответственность.

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Комментарии (5)

fw252
вот сейчас ТО нету. И что в этом плохого? Где все эти тыщи аварий из-за плохого тех. состояния? Единоросы строят какой-то аппарат по добыче денег из воздуха. Что ещё от них ожидать?
footballer13
А толку, если аккредитованные конторы не морщась выписывают ДК максимум за одну ысячу ублей?
Vurgagain
Очередные полумеры. Как бэ низзя, но если что, то только в крайнем случае... А так - ни ни, ну вы чего??? Как бэ наказать можем, но если подойти к вопросу с другого боку - то вроде как и не тянет...
Тьфу.
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