За пять минут до закрытия лихой и пьяный петербуржец заминировал МФЦ в центре Петербурга

Три дня как пенсионер решил взбодрить сотрудников многофункционального центра на Садовой улице. Обещанную бомбу в здании не нашли, добиться внятного ответа на вопрос «зачем?» от мужчины также не смогли. Его отправили протрезвляться в специальное помещение для задержанных лиц.



Как стало известно «Фонтанке», в воскресенье, 26 июля, около 20:55 по телефону единой аварийной службы по вопросам ЖКХ 004 позвонил мужчина. Он представился полным именем и сообщил, что готов взорвать ЖКХ и дом на Садовой улице, 55, где расположен МФЦ.

