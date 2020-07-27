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27.07.2020 09:05
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За пять минут до закрытия лихой и пьяный петербуржец заминировал МФЦ в центре Петербурга

Три дня как пенсионер решил взбодрить сотрудников многофункционального центра на Садовой улице. Обещанную бомбу в здании не нашли, добиться внятного ответа на вопрос «зачем?» от мужчины также не смогли. Его отправили протрезвляться в специальное помещение для задержанных лиц.

Как стало известно «Фонтанке», в воскресенье, 26 июля, около 20:55 по телефону единой аварийной службы по вопросам ЖКХ 004 позвонил мужчина. Он представился полным именем и сообщил, что готов взорвать ЖКХ и дом на Садовой улице, 55, где расположен МФЦ.

Пока полицейские Адмиралтейского района искали звонившего, их коллеги проверяли здание, известное как Дом городских учреждений. Эвакуацию не проводили, МФЦ, как и положено, закрылся в 21:00.

Телефонным хулиганом оказался житель Спасского переулка, который три дня назад отпраздновал 65-летний юбилей. Он на момент задержания, по предварительной информации, пребывал в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свой звонок пришедшим силовикам не смог.

В отношении него составлен протокол о нахождении в нетрезвом виде в общественных местах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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