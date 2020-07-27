Тонущую женщину вытаскивали живой цепью из 30 человек, глава Пермского края показал видео
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил пермяков, которые спасли тонувшую женщину, и выложил в своём Instagram видеозапись с места событий.
Как сообщает 27 июля РИА «Новости» со ссылкой на полицию, минувшим вечером в Перми женщина выплыла на середину реки, но, видимо, не рассчитала силы и начала тонуть. Мужчина-очевидец бросился в воду и помог женщине добраться до берега. Но выбраться они не могли: бетонные плиты набережной оказались слишком скользкими. Тогда около тридцати человек, проходившие мимо, выстроились в цепочку и вытянули пловцов на берег.
Пострадавшая была доставлена в больницу, её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пермяки друг друга в беде не бросают! Вчера вечером на набережной в Перми случайные очевидцы спасли тонущую в реке женщину. Спасибо смельчаку, который бросился в воду, и всем, кто не прошел мимо. Горжусь, когда вижу такие поступки! В очередной раз напоминаю – купайтесь только в оборудованных местах! И берегите себя.
«Горжусь, когда вижу такие поступки!» — написал глава Пермского края. Также он призвал горожан купаться только в оборудованных местах.