FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +24
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
27.07.2020 08:42
1
Печать

Тонущую женщину вытаскивали живой цепью из 30 человек, глава Пермского края показал видео

Кадр из видео&nbsp;<a class="sqdOP yWX7d _8A5w5 ZIAjV _" href="https://www.instagram.com/mahonindn/" tabindex="0">mahonindn</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/p/CDGmtCaqoSd/" class="_">www.instagram.com</a>
Кадр из видео mahonindn / www.instagram.com

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил пермяков, которые спасли тонувшую женщину, и выложил в своём Instagram видеозапись с места событий.

Как сообщает 27 июля РИА «Новости» со ссылкой на полицию, минувшим вечером в Перми женщина выплыла на середину реки, но, видимо, не рассчитала силы и начала тонуть. Мужчина-очевидец бросился в воду и помог женщине добраться до берега. Но выбраться они не могли: бетонные плиты набережной оказались слишком скользкими. Тогда около тридцати человек, проходившие мимо, выстроились в цепочку и вытянули пловцов на берег.

Пострадавшая была доставлена в больницу, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Горжусь, когда вижу такие поступки!» — написал глава Пермского края. Также он призвал горожан купаться только в оборудованных местах.

Кадр из видео&nbsp;<a class="sqdOP yWX7d _8A5w5 ZIAjV _" href="https://www.instagram.com/mahonindn/" tabindex="0">mahonindn</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/p/CDGmtCaqoSd/" class="_">www.instagram.com</a>
Кадр из видео mahonindn / www.instagram.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Vurgagain
Офигительный флэшмоб!
Мне понравилось!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний