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27.07.2020 08:27
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Медики назвали заболевание, которое при коронавирусе повышает риск смерти в 12 раз

Диабет, по оценке медиков, значительно осложняет течение COVID-19. Среди негативных последствий диабета – снижение эффективности иммунной системы.

Как передаёт 27 июля РИА «Новости» со ссылкой на портале MedicalXpress, статистика Центра по контрою и профилактике заболеваний США за несколько месяцев пандемии показала, что диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при коронавирусе после сердечно-сосудистых заболеваний. Заболевшие COVID-19 диабетики в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, а риск летального исхода у них может увеличиться в 12 раз. При этом врачи должны постоянно наблюдать за пациентом – контролировать возможное возникновение гипогликемии, которая не менее опасна, чем повышение глюкозы в крови.

Диабету присущ целый ряд осложнений: инсульт, инфаркт миокарда, болезни почек, нарушение иннервации конечности, доходящее до ампутации, ухудшение зрения, а также снижение эффективности иммунной системы.

В России зафиксировано около 812 тысяч подтверждённых случаев заболевания COVID-19, ковидными признаны более 13,2 тысячи смертей. Более 174 тысяч пациентов выздоровели.

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