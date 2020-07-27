«Все про Ла-Манш, а ты Ладогу на зуб попробуй». Петербуржец нырнул на 75 км: к Валааму и снова вплавь до Карелии

Ньюсмейкер заявил новую строчку в книге рекордов России – 75 км по открытой воде Ладоги. 27 июля он нырнул у берега Сортавалы, часов за 14 доплывет до Валаама, там чуть отдышится и вновь - к Республике Карелия. «Фонтанка» знает, кто он такой.

Фото: Фонтанка.ру

По данным 47news, к 8:30 утра 27 июля 38-летний петербуржец Михаил Жидких начал рекордный заплыв по Ладоге. Он наметил себе необычный маршрут: от города Сортавала до острова Валаам, а оттуда до города Питкяранта, что также в Республике Карелия.

Начало было намечено на 5 утра, но его перенесли на несколько часов из-за сильнейшего тумана.



Как сообщил корреспонденту «Фонтанки» сам спорсмен перед стартом, «пойду тихо, не более трех километров в час».



Фонтанка.ру

Так что идти Михаилу часов 14 только до Валаама. Это 40 километров по волне. На острове у него состоится легкий ланч, осмотр врача, и если медик позволит, то он поплывет 35 км до финиша. Второй отрезок должен занять часов 13. Так что, похоже, раньше полудня 28 июля на берег материка он не ступит.

По сведениям «Фонтанки», его сопровождают катера с друзьями и бывшими сослуживцами по спецназу внутренних войск «Витязь». На нашем видео, кстати, Михаил и стоит перед долгой водой в краповом берете. Естественно, Михаил поплывет в гидрокостюме: Ладога штука ледяная. Каждые полчаса ему будут давать по паре глотков протеиновой смеси.



Фонтанка.ру

«Все про Ла-Манш, про Ла-Манш говорят, а ты Ладогу на зуб попробуй», - заявил Михаил журналисту. Нашему изданию известно, что он сделал заявку в книгу рекордов России.

Если вспомнить историю аналогичных отечественных заплывов, то самым резким до сих пор считается поступок 20-летнего сибиряка Петра Патрушева. В 1962 году он в ластах переплыл Черное море от советского Батуми в Турцию. Разумеется, без ведома КГБ. Расстояние в 30 километров ему было теплее, чем петербуржцу. Позже беглец добрался до Австралии, где стал переводчиком.



Михаилу Жидких 38 лет, в начале августа исполнится 39. Родом он из-под Курска, деревенский парень. В Петербурге давно, живет с семьей в Озерках. Сыну 11 лет, занимается в спортшколе «Зенит-84». Служил срочную на рубеже нулевых в Чечне, зарабатывает охранным бизнесом.

«Фонтанка» будет наблюдать, как ему плывется. С нами на связи его товарищи.

