FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +24
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
27.07.2020 08:39
3
Печать

В СК рассказали, кто чаще всего решается на налоговые преступления

Больше всего налоговых преступлений совершается в сферах строительства, торговли и транспорта. Об этом 27 июля заявила заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко.

Как пояснила генерал-полковник юстиции в интервью РИА Новостям, эта же проблема возникает в организациях, относящихся к финансово-кредитной системе. На преступления чаще всего решаются руководители юридических лиц, которые привлекают к незаконной деятельности своих подчинённых, а также «лица, фактически владеющие и руководящие бизнесом – так называемые конечные бенефициары».

Леоненко отметила, что «самый распространённый вид налоговых преступлений в России – это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот». Помимо этого предприниматели зачастую уклоняются от налога на прибыль и уплаты НДС.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Edros_Razvorov
Сами доблестные мундироносцы на каком месте в этом рейтинге?
Uber_33
Прозрели.... Как денег не стало, сразу заметили. Дороги...вечный ремонт. Сколько же клопов присосано к телу страны?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний