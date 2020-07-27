В СК рассказали, кто чаще всего решается на налоговые преступления

Больше всего налоговых преступлений совершается в сферах строительства, торговли и транспорта. Об этом 27 июля заявила заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко.



Как пояснила генерал-полковник юстиции в интервью РИА Новостям, эта же проблема возникает в организациях, относящихся к финансово-кредитной системе. На преступления чаще всего решаются руководители юридических лиц, которые привлекают к незаконной деятельности своих подчинённых, а также «лица, фактически владеющие и руководящие бизнесом – так называемые конечные бенефициары».

