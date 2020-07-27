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27.07.2020 07:33
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Каршеринг на Наставников с сочным звуком срезал «Ладе» «морду»

Как минимум один человек пострадал в ДТП с участием каршерингового автомобиля минувшей ночью в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщают очевидцы в соцсетях.

На перекрестке проспектов Наставников и Энтузиастов, как говорят, Nissan Qashqai сервиса «Яндекс.Драйв» «с молодыми людьми летел на красный», а «Лада» шла на разворот под стрелку, пишут 27 июля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Водитель «Лады», по их словам, «в скорой с рассечением лица», госпитализирована женщина-пассажирка.

«Стрелка налево горит достаточно для поворота и разворота. Звук был приличный, к машине чёрной сразу подбежали очевидцы, водитель, вроде, в норме, а вот женщину-пассажира увезла скорая, - рассказывает Екатерина. - Водителя каршеринга вывел гаишник и усадил в патрульную машину. Такое впечатление, что он намеренно из машины не выходил, пока не приехали ГАИ».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Дорожный инспектор» со ссылкой на подписчика добавляет, что пострадавшую женщину доставили в Александровскую больницу в реанимацию. А предполагаемый виновник ДТП показался очевидцам нетрезвым, якобы в наркотическом опьянении.

Аварии с каршеринговыми автомобилями происходят почти каждый день, иногда по несколько раз. В ГИБДД статистики аварийности нет, но проблему признают: недавно глава ведомства Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД пользоваться сервисом.

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