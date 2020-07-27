Как минимум один человек пострадал в ДТП с участием каршерингового автомобиля минувшей ночью в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщают очевидцы в соцсетях.

На перекрестке проспектов Наставников и Энтузиастов, как говорят, Nissan Qashqai сервиса «Яндекс.Драйв» «с молодыми людьми летел на красный», а «Лада» шла на разворот под стрелку, пишут 27 июля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Водитель «Лады», по их словам, «в скорой с рассечением лица», госпитализирована женщина-пассажирка.