Каршеринг на Наставников с сочным звуком срезал «Ладе» «морду»
Как минимум один человек пострадал в ДТП с участием каршерингового автомобиля минувшей ночью в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщают очевидцы в соцсетях.
На перекрестке проспектов Наставников и Энтузиастов, как говорят, Nissan Qashqai сервиса «Яндекс.Драйв» «с молодыми людьми летел на красный», а «Лада» шла на разворот под стрелку, пишут 27 июля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Водитель «Лады», по их словам, «в скорой с рассечением лица», госпитализирована женщина-пассажирка.
«Стрелка налево горит достаточно для поворота и разворота. Звук был приличный, к машине чёрной сразу подбежали очевидцы, водитель, вроде, в норме, а вот женщину-пассажира увезла скорая, - рассказывает Екатерина. - Водителя каршеринга вывел гаишник и усадил в патрульную машину. Такое впечатление, что он намеренно из машины не выходил, пока не приехали ГАИ».
«Дорожный инспектор» со ссылкой на подписчика добавляет, что пострадавшую женщину доставили в Александровскую больницу в реанимацию. А предполагаемый виновник ДТП показался очевидцам нетрезвым, якобы в наркотическом опьянении.
Аварии с каршеринговыми автомобилями происходят почти каждый день, иногда по несколько раз. В ГИБДД статистики аварийности нет, но проблему признают: недавно глава ведомства Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД пользоваться сервисом.