Цена золота обновила исторический рекорд

Цена золота на нью-йоркской бирже Comex 27 июля обновила исторический максимум в 1911,6 доллара за унцию, установленный в сентябре 2011 года.

Как сообщают РИА «Новости» и ТАСС, к 2:51 мск цена августовского фьючерса на золото увеличилась до 1911,7 доллара за тройскую унцию. То есть в ходе торгов она подорожала на 0,8% к уровню закрытия предыдущей сессии. Сентябрьский фьючерс на серебро вырос до 23,405 доллара за унцию.

В предыдущий раз цена золота превышала 1910 долларов в сентябре 2011 года.