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27.07.2020 07:02
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В Петербурге – идеальный летний день. Перед очередной серией гроз

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb / Архив

Новый идеальный летний день ждёт сегодня петербуржцев. Дожди и грозы начнутся завтра.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 июля в Санкт-Петербурге будет малооблачно, без осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 24-26 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

За 57-летнюю историю погодных наблюдений 27 июля в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, температура колеблется в пределах от 13 до 26 градусов. Самое холодное 27 июля зафиксировано в 1968 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 8, а самое тёплое – в 2010 году, плюс 32, напоминает «Яндекс».

28 июля облаков прибавится, во второй половине дня местами пройдут ливни и грозы с порывистым ветром. Однако будет по-прежнему тепло: ночью 15-17, днём 22-24 градуса.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb / Архив
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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