Новый идеальный летний день ждёт сегодня петербуржцев. Дожди и грозы начнутся завтра.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 июля в Санкт-Петербурге будет малооблачно, без осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 24-26 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

За 57-летнюю историю погодных наблюдений 27 июля в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, температура колеблется в пределах от 13 до 26 градусов. Самое холодное 27 июля зафиксировано в 1968 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 8, а самое тёплое – в 2010 году, плюс 32, напоминает «Яндекс».