Дважды получившая «Оскар» за лучшую женскую роль звезда Голливуда Оливия де Хэвилленд умерла во сне в своем парижском доме. В начале месяца она отпраздновала день рождения, в который ей исполнилось 104 года.



Об этом 26 июля пишет Entertaiment Weakly, скончалась актриса накануне в своей постели.

Оливия родилась в Токио, за жизнь приобрела три гражданства - США, Англии и Франции. В Америке ее награждали медалью в области искусств, французы дали ей степень Кавалера Ордена Почетного легиона, а в Великобритании у нее был титул дамы-командора Ордена Британской империи.