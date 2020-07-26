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26.07.2020 23:32
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В Париже умерла звезда из «Унесенных ветром». Ей было больше ста лет

Дважды получившая «Оскар» за лучшую женскую роль звезда Голливуда Оливия де Хэвилленд умерла во сне в своем парижском доме. В начале месяца она отпраздновала день рождения, в который ей исполнилось 104 года.

Об этом 26 июля пишет Entertaiment Weakly, скончалась актриса накануне в своей постели.

Оливия родилась в Токио, за жизнь приобрела три гражданства - США, Англии и Франции. В Америке ее награждали медалью в области искусств, французы дали ей степень Кавалера Ордена Почетного легиона, а в Великобритании у нее был титул дамы-командора Ордена Британской империи.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki

В 1939 году она исполнила роль Мелани Уилкс в фильме «Унесенные ветром», это была ее первая номинация на «Оскар». После было еще три номинации и две победы - в 1947 году за роль в фильме «Каждому своё», а в 1950 году она была признана лучшей актрисой после съемок в «Наследнице».

Она снималась в кино до конца 70-х годов, позже продолжила работать на телевидении. В том числе сыграла императрицу Марию Фёдоровну в ленте «Анастасия: Загадка Анны». В 2003 году она появилась на церемонии вручения наград Американской киноакадемии, овации в ее честь не смолкали шесть с половиной минут. Актриса снялась более чем в пятидесяти фильмах.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki

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