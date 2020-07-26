Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В Кронштадте открыли главный объект первой очереди парка «Остров фортов». Оценить проект дочери министра обороны Ксении Шойгу вживую петербуржцы смогут через две недели, а пока предлагаем посмотреть на обещанную туристическую мекку на фотографиях «Фонтанки».

Торжественное открытие Аллеи героев российского флота приурочили ко Дню флота, 26 июля. Чести перерезать красную ленточку удостоились первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, зам главкома ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов и Ксения Шойгу - член рабочей группы по развитию Кронштадта. Она же курирует «Остров фортов».



Аллея героев заявлена как смысловая ось парка «Остров фортов». Это 150-метровая «дорога жизни», которая ведёт посетителей от настоящего к прошлому по трёхсотлетней истории российского флота. Её олицетворяют 13 флотоводцев и мореплавателей, которых определили онлайн-голосованием. Как заявляют организаторы, активный вклад в выбор внесли не только петербуржцы и жители других российских городов, но и США, Украина, Белоруссия. Посвящённые героям экспозиции разместили в нишах, историю визуализировали географическими картами, схемами сражений, копиями предметов эпохи и декоративным водопадом.



Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Среди увековеченных военно-морских деятелей, например, командующий русским флотом Балтийского моря Николай Фон Эссен, первый в истории Главнокомандующий ВМФ СССР Николай Кузнецов и создатель ракетно-ядерного океанского флота СССР Сергей Горшков. Внучки и внучатый племянник адмиралов были в числе гостей.

Также торжественное открытие посетили глава Кронштадтского района Олег Довганюк и актёр Константин Хабенский. «Это прекрасная аллея: имена адмиралов, фрагменты их эпохи. Но главное здесь детский лагерь. Это жизнь, которая будет постепенно наполнять, захлёстывать», - поделился впечатлениями актёр. Впрочем, вместо экскурсии по уже действующему «Лагерю настоящих героев» он предпочёл лишний раз прогуляться по аллее.



Благоустройство первой очереди кластера завершено. Остались финальные штрихи, и 8 августа «Остров фортов» с панорамными качелями, верёвочным парком и игровыми площадками обещают открыть для посещений. Вход будет свободным.

«Наша команда очень трудилась: не спала, не ела, не болела», - рассказала Ксения Шойгу. Она выразила надежду, что результат «удовлетворит любого» и, возможно, отвлечёт туристов от Петербурга. В другом кронштадтском парке «Патриот», в котором торжественная церемония проходила накануне, Шойгу видит возможность для здоровой конкуренции, а в перспективе - объединения. Но это, по её словам, зависит от Минобороны.

Министерство является учредителем обоих парков, только «Патриот» курирует замминистра генерал-полковник Андрей Картаполов. От замысла до его реализации прошли три года, «Остров фортов» в сравнении демонстрирует скорость, близкую к реактивной. Более 4,5 бюджетных миллиардов выделены только на реставрацию фортов. Проект с океанариумом, деловым комплексом, элитными отелями и жилым кварталом расписан до 2025 года.



Парк «Патриот» уже принимает посетителей в одном из своих объектов, в адмиралтействе. В День ВМФ горожане отдыхали на лавочках и гуляли по аллее с бюстами адмиралов, дети резвились на креслах-мешках. Из развлечений для тех, кто постарше, - экран с караоке. Накануне в парке торжественно открыли стелы с тремя мемориальными плитами, где в мраморе высечены имена генерал-губернаторов Кронштадта. Вместе с генерал-полковником Андреем Картаполовым участие принял Александр Беглов. В воскресенье его также ждали на «Острове фортов», но губернатор среди гостей замечен не был.



Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"