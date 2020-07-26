Сотни людей пришли в магазин «Зенита» посмотреть на трофеи команды, а в ночи Дворцовый мост станет экраном в честь клуба

Световая инсталляция в честь золотого дубля «Зенита» на Дворцовом мосту состоится в ночь на 27 июля. Как сообщает официальный сайт петербургской команды, увидеть уникальную инсталляцию на одном из пролетов переправы сможет любой желающий.



Световое шоу начнется сразу после разведения моста. Пролет, расположенный со стороны Зимнего дворца, станет гигантским экраном площадью более 500 квадратных метров, на котором при помощи мощных проекторов будут показаны самые важные и эмоциональные моменты прошедшего футбольного сезона. Начало в половину второго ночи, длиться шоу будет 90 минут.