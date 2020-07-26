FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +23
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
26.07.2020 20:59
3
Печать

Паровозик, мопед и самокат столкнулись в екатеринбургском сквере. Пострадали трое детей

Несовершеннолетний юноша за рулем мопеда сбил ребенка на самокате и врезался в детский паровозик в одном из скверов на юге Екатеринбурга. Трое в больнице.

Подробности ДТП 26 июля сообщает издание E1 вечером 26 июля. По аллее в сквере у торгового центра «Дирижабль» 15-летний школьник катался на мопеде. Сперва он сбил малыша на самокате, а затем отскочил на небольшой детский паровозик, который катает ребятню у ТЦ. В момент столкновения внутри находился папа с ребенком, последний стукнулся.

Всех троих несовершеннолетних пришлось отвезти в больницу. Их состояние уточняется.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

local_5e4d8cf621bfb
Потенциальный клиент каршеринга.
Арнольд Перумов
-Ты в детстве головой о паровозик не стукался?
Артём Беляев
Его надо не в больницу, а по статье привлечь для взрослых.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний