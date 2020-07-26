Паровозик, мопед и самокат столкнулись в екатеринбургском сквере. Пострадали трое детей

Несовершеннолетний юноша за рулем мопеда сбил ребенка на самокате и врезался в детский паровозик в одном из скверов на юге Екатеринбурга. Трое в больнице.



Подробности ДТП 26 июля сообщает издание E1 вечером 26 июля. По аллее в сквере у торгового центра «Дирижабль» 15-летний школьник катался на мопеде. Сперва он сбил малыша на самокате, а затем отскочил на небольшой детский паровозик, который катает ребятню у ТЦ. В момент столкновения внутри находился папа с ребенком, последний стукнулся.

Всех троих несовершеннолетних пришлось отвезти в больницу. Их состояние уточняется.