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26.07.2020 19:59
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В Ираке из-за жары на военной базе взорвались боеприпасы

Несколько взрывов прогремели на военной базе Сакр к югу от Багдада, причиной этого стала экстремальная жара и неправильное хранение боеприпасов, заявила 26 июля пресс-служба органов безопасности Ирака.

По данным органов безопасности, на военной базе прогремели подряд два взрыва. «Произошел взрыв на складе боеприпасов федеральной полиции Ирака. Причиной взрывов на военной базе стала высокая температура воздуха и неправильное хранение боеприпасов», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Дневная температура в Багдаде уже несколько дней держится на отметке около 50 градусов.

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