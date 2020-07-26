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26.07.2020 19:37
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Олег Тиньков пообещал заняться популяризацией донорства костного мозга и изменить законы

Больной лейкемией бизнесмен Олег Тиньков намерен создать фонд, который будет заниматься проблемой донорства костного мозга. Он показал, как просто проходит процедура трансплантации.

/www.instagram.com/olegtinkov/

Видео предприниматель опубликовал на своей странице в Instagram 26 июля и добавил, что процедуру он прошел в начале месяца, ранее он уже показывал фото после трансплантации.

В ролике он отметил, что в России в базе доноров костного мозга всего 130 тысяч человек и это «очень стыдно». По его словам, для него подходящий материал нашелся в Германии. Тиньков отметил, что сейчас шанс найти подходящего донора всего один к десяти тысячам.

«Я знаю, что помощь нужна еще очень многим в нашей стране. Поэтому я вместе с моей семьей принял решение основать «Фонд семьи Тиньковых». Моя жена Рина будет непосредственно этим заниматься. Мы хотим пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и развитие института донорства в нашей стране», — добавил бизнесмен.

По его словам, работа начнется не раньше 2021 года, а сейчас идет процесс сбора информации. Фонд Тинькова будет заниматься популяризацией донорства и пытаться изменить «запутанное законодательство в сфере трансплантологии».

Ранее банкир также рассказал, что после очередного курса химиотерапии он потерял волосы, а его друзья побрились из солидарности.

Лейкемию Олегу Тинькову диагностировали осенью 2019 года, а в апреле он переболел коронавирусом. Тогда он заявил, что оставляет пост главы совета директоров Тинькофф Банка и передает акции в семейный траст.

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Комментарии (7)

teodor
Ему нельзя верить, под каким бы благородным соусом он не преподносил это!
gencon
Г-н Тинькофф не понимает, что пока у алигархов из числа, уже и силовиков, есть возможность лечится в Германии, бюджетные деньги и дальше будут расходоваться на строительство танков и военных кораблей. Из фонд ка денежки тю-тю....арестуют, оьлодат налогом, или украдут
Nerevar
Если это будет проходить без унизительных процедур, то я готова поделиться своим костным мозгом бесплатно ради спасения чьей-то жизни.
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