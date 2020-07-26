Больной лейкемией бизнесмен Олег Тиньков намерен создать фонд, который будет заниматься проблемой донорства костного мозга. Он показал, как просто проходит процедура трансплантации.

В ролике он отметил, что в России в базе доноров костного мозга всего 130 тысяч человек и это «очень стыдно». По его словам, для него подходящий материал нашелся в Германии. Тиньков отметил, что сейчас шанс найти подходящего донора всего один к десяти тысячам.

Видео предприниматель опубликовал на своей странице в Instagram 26 июля и добавил, что процедуру он прошел в начале месяца, ранее он уже показывал фото после трансплантации .

«Я знаю, что помощь нужна еще очень многим в нашей стране. Поэтому я вместе с моей семьей принял решение основать «Фонд семьи Тиньковых». Моя жена Рина будет непосредственно этим заниматься. Мы хотим пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и развитие института донорства в нашей стране», — добавил бизнесмен.

По его словам, работа начнется не раньше 2021 года, а сейчас идет процесс сбора информации. Фонд Тинькова будет заниматься популяризацией донорства и пытаться изменить «запутанное законодательство в сфере трансплантологии».

Ранее банкир также рассказал, что после очередного курса химиотерапии он потерял волосы, а его друзья побрились из солидарности.

Лейкемию Олегу Тинькову диагностировали осенью 2019 года, а в апреле он переболел коронавирусом. Тогда он заявил, что оставляет пост главы совета директоров Тинькофф Банка и передает акции в семейный траст.